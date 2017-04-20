События

07:07 20.04.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "ГП "СЕТАМ" - успешный государственный стартап. Результаты работы в первом квартале 2017 года"

В четверг, 20 апреля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "ГП "СЕТАМ" - успешный государственный стартап. Результаты работы в первом квартале 2017 года". Участники: министр юстиции Павел Петренко и генеральный директор ГП СЕТАМ Виктор Вишнёв (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна до 18.00 19 апреля по тел. (050)407071071.

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