К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "ГП "СЕТАМ" - успешный государственный стартап. Результаты работы в первом квартале 2017 года"

В четверг, 20 апреля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "ГП "СЕТАМ" - успешный государственный стартап. Результаты работы в первом квартале 2017 года". Участники: министр юстиции Павел Петренко и генеральный директор ГП СЕТАМ Виктор Вишнёв (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна до 18.00 19 апреля по тел. (050)407071071.