События

07:01 20.04.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "О новых фактах уничтожения лесов в Украине: Карпаты, Киевская область"

В четверг, 20 апреля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "О новых фактах уничтожения лесов в Украине: Карпаты, Киевская область". Организаторы: Украинское общество охраны птиц, Киевский эколого-культурный центр и ЭкоПраво-Киев. Участники: юрист общественной эколого-правовой организации "ЭкоПраво-Киев" Галина Левина; директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 715-27-90, kekz-office@ukr.net (Владимир Борейко).

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