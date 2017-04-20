Во Львове 21-летний юноша убил девушку и выпрыгнул из окна 7-го этажа

Житель Львова убил девушку, а потом выпрыгнул из окна седьмого этажа жилого дома, сообщает отдел главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, в среду в 10.33 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома по улице Пулюя во Львове выпал мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На месте полицейские выяснили, что на лестничной клетке 7 этажа между 21-летним юношей и 22-летней девушкой произошел конфликт, в ходе которого юноша трижды ударил девушку ножом в грудь и в живот. После этого юноша выпрыгнул из окна 7-го этажа.

Девушка скончалась на месте от полученных травм.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины инцидента.