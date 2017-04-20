События

02:05 20.04.2017

Возле офиса Eurobank в Афинах прогремел взрыв – СМИ

В центре Афин возле отделения банка Eurobank прогремел взрыв, сообщает Телевизионная служба новостей.

"Взрыв произошел в среду, 19 апреля, в 22.40 по местному времени. Перед этим неизвестный позвонил в редакцию местного издания и сообщил о заложенной бомбе. Мужчина сообщил журналистам, что собирается взорвать бомбу в здании Eurobank на улице Сантороса, отметив, что это не шутка. Полиция считала, что угроза была серьезной и эвакуировали людей и здания банка, а также из близлежащих зданий", – говорится в сообщении на сайте ТСН ночью в четверг со ссылкой на Афинское информационное агентство.

На телеканале уточняют, что взрыв произошел точно в то время, которое назвал неизвестный. Само взрывное устройство было помещено в мешок, который был оставлен у входа в банк.

По первым оценкам, заложенный заряд был мощным – взрыв было слышно на большом расстоянии. Фасаду Eurobankа и ближайшим зданиям был нанесен значительный ущерб.

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