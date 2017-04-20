Судью и заместителя главы райсуда Днепра задержали при получении взятки – НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оперативными работниками Службы безопасности Украины задержали заместительницу председателя одного из районных судов г. Днепра и судью этого же суда по подозрению в получении взятки.

"Заместителя главы райсуда поймали "на горячем" - во время получения части неправомерной выгоды. По версии следствия, эта судья по предварительному сговору с другим судьей этого же суда требовали от обвиняемых неправомерную выгоду в размере $30 тыс за вынесение решения об избрании им наказания не связанного с лишением свободы", - говорится в сообщении на сайте НАБУ в среду.

Деньги вымогателям передавались несколькими траншами. При передаче одного из них в размере $1 тыс детективы задержали судью.

Обоим задержанным служителям Фемиды готовятся сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч.3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (подкуп лица предоставляющего публичные услуги и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения).

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в апреле 2017 года.

Напоминаем, что право задерживать судей во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления дают Конституция Украины (ст. 126) и Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (п.2 ч.2. Ст. 49).