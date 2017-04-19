События

21:29 19.04.2017

Януковича вызывают в Оболонский райсуд Киева на дачу показаний

Оболонский районный суд г.Киева вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание 4 мая 2017 года в качестве обвиняемого по делу о государственной измене.

На портале "Судебная власть Украины" опубликована соответствующая повестка о вызове в суд.

"Оболонский райсуд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10:00 4 мая 2017 года в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УК Украины", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать коллегия из трех судей Оболонского районного суда Киева в составе председателя суда Владислава Девятко, его заместителя Дмитрия Камбулова и судьи гражданско-административной коллегии судей Максима Титова.

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