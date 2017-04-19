В антикоррупционные органы не поступало жалоб о нарушении прав Насирова в ходе процессуальных действий

В антикоррупционные органы не поступало четких заявлений и жалоб относительно возможных нарушений прав отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова во время процессуальных действий, - отмечает директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Защита (Р.Насирова – ИФ.) перешла в плоскость Фейсбука, а не уголовного производства. Мы никаких внятных жалоб, заявлений, ходатайств не получали",- сказал А.Сытник в эфире 5 канала в среду вечером.

По его словам, документы от защиты и самого Насирова "носят декларативный характер". "Если говорить о конкретных нарушениях, то, насколько я знаю, ни в НАБУ, ни в САП такие конкретные заявления не поступали", - подчеркнул директор Бюро.

Также А.Сытник выразил уверенность в том, что доказательная база в деле Р.Насирова достаточная. "После задержания и ареста главы фискальной службы мы провели ряд следственных действий и допросы его подчиненных, и мы получили существенные дополнительные доказательства этого подозрения. Поэтому если мы говорим об этом конкретном кейсе, то у меня никаких сомнений вообще нет",- сказал А.Сытник.