События

20:54 19.04.2017

В антикоррупционные органы не поступало жалоб о нарушении прав Насирова в ходе процессуальных действий

В антикоррупционные органы не поступало четких заявлений и жалоб относительно возможных нарушений прав отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова во время процессуальных действий, - отмечает директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Защита (Р.Насирова – ИФ.) перешла в плоскость Фейсбука, а не уголовного производства. Мы никаких внятных жалоб, заявлений, ходатайств не получали",- сказал А.Сытник в эфире 5 канала в среду вечером.

По его словам, документы от защиты и самого Насирова "носят декларативный характер". "Если говорить о конкретных нарушениях, то, насколько я знаю, ни в НАБУ, ни в САП такие конкретные заявления не поступали", - подчеркнул директор Бюро.

Также А.Сытник выразил уверенность в том, что доказательная база в деле Р.Насирова достаточная. "После задержания и ареста главы фискальной службы мы провели ряд следственных действий и допросы его подчиненных, и мы получили существенные дополнительные доказательства этого подозрения. Поэтому если мы говорим об этом конкретном кейсе, то у меня никаких сомнений вообще нет",- сказал А.Сытник.

ВАЖНОЕ

Порошенко расценил как многообещающее решение Международного суда ООН, надеется на успешное рассмотрение исков

Международный суд ООН ожидает от России и Украины выполнения Минских договоренностей

Ситуация в зоне АТО стабилизировалась, боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ

Суд ООН согласился на введение мер, направленных на защиту прав крымских татар и украинцев в Крыму, однако не в том формате, который просила Украина

Россия должна разрешить в Крыму деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования на украинском языке– Суд ООН

ПОСЛЕДНЕЕ

Ограничений движения на дорогах Украины уже нет, обесточенными остаются 505 н.п. в 5 областях

Женщину убило деревом в результате непогоды в Днепропетровской области

Генпрокуратура Украины направила в Испанию документы для экстрадиции матери нардепа Онищенко

Глава Евросовета прибыл в Варшаву на допрос по делу о сотрудничестве польской контрразведки с ФСБ России

Два солдата получили травмы при попытке разобрать боеприпас на полигоне "Десна"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс юа
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА