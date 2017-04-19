Женщину убило деревом в результате непогоды в Днепропетровской области

В г.Новомосковск Днепропетровской области в результате падения дерева 65-летняя местная жительница получила травмы и многочисленные переломы, от которых скончалась в больнице.

Как сообщил в среду отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, сообщение о несчастном случае поступило в полицию 18 апреля. Трагедия произошла на улице Гетманской города Новомосковска.

Следственным отделом Новомосковской полиции решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.

"В связи с ухудшением погодных условий обращаем внимание граждан, прежде всего детей, на соблюдение личной безопасности. Во время непогоды, избегайте нахождения под линиями электропередач и вблизи их опор, а также по возможности ограничьте пребывание под деревьями", - сказано в сообщении полиции.