Глава Евросовета прибыл в Варшаву на допрос по делу о сотрудничестве польской контрразведки с ФСБ России

Председатель Европейского совета Дональд Туск прибыл в столицу Польши для того, чтобы принять участие в качестве свидетеля в заседании варшавского суда по делу о сотрудничестве бывшего руководства военной контрразведки Польши и ФСБ России, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

На главном железнодорожном вокзале Варшавы, на который прибыл Д.Туск, собрались сотни человек, выступающих как в поддержку председателя Евросовета, так и против него.

"Дональд Туск вызван в качестве свидетеля по делу против бывших руководителей Службы военной контрразведки Польши, которых обвиняют в сотрудничестве с разведслужбами другой страны без необходимого на это разрешения премьер-министра", - сообщил ранее представитель прокуратуры Михал Дзеканьский.

Ранее Д.Туск занимал пост главы правительства Польши.

В декабре 2016 года стало известно, что прокуратура предъявила обвинения двум представителям командования Службы военной контрразведки (СВК), которые обвиняются в превышении полномочий путем начала сотрудничества со спецслужбой другого государства без согласия главы правительства.

Польские следователи выясняют подробности визитов сотрудников российской спецслужбы в штаб-квартиру СВК и официальных визитов в РФ бывших руководителей контрразведки Януша Носека и Петра Пытеля.