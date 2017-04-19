Два солдата получили травмы при попытке разобрать боеприпас на полигоне "Десна"

Двое военнослужащих получили травмы в результате попытки разобрать патрон от пулемета ДШК на полигоне "Десна" в Черниговской области, начато уголовное происшествие по факту нарушения правил обращения с боеприпасами.

"Установлено, что 18 апреля около 15:30 часов во время выполнения работ по восстановлению мишенных полей на директрисе БМП общевойскового полигона, военнослужащий-контрактник нашел патрон от пулемета ДШК, который решил разобрать, в результате чего произошел взрыв и указанный военнослужащий вместе с еще одним солдатом получили телесные повреждения", - сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины в среду.

Карета "скорой помощи" доставила пострадавших военных в воинскую часть, где одному поставили диагноз – минно-взрывная травма, травматический отрыв левой кисти, а второму – осколочное ранение правой надбровной области и различные ссадины.

Военная прокуратура Деснянского гарнизона Центрального региона Украины начала уголовное производство по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, что привело к травмированию двух солдат (ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование проводит военная прокуратура.