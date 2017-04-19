Международный суд ООН ожидает от России и Украины выполнения Минских договоренностей

Международный суд ООН (Гаага) ожидает от России и Украины выполнения Минских договоренностей.

В обнародованном в среду в Гааге решении суд напоминает сторонам, что Совет безопасности ООН в своей резолюции 2202 (2015г.) одобрил "Пакет мер по выполнению Минских соглашений", принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года представителями ОБСЕ, Украины и Российской Федерации, а также представителями "отдельных районов Донецкой и Луганской областей", и который был одобрен президентами Украины, Франции и России, а также канцлером Германии.

"Суд ожидает, что стороны через индивидуальные и совместные усилия, будут работать над полным осуществлением этого "Пакета мер" для достижения мирного урегулирования конфликта в восточных регионах Украины", - говорится в заключительно части решения суда.