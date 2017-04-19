Ситуация в зоне АТО стабилизировалась, боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ

Боевики в зоне проведения антитеррористической операции с начала суток по состоянию на 18:00 среды 8 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщили в штабе АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась. С начала суток подразделения российско-оккупационных войск 8 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Отмечается, что на приморском направлении по позициям украинских военных возле Красногоровки боевики открывали огонь из минометов калибра 82-мм.

"Морских пехотинцев вблизи Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а возле Павлополя – из автоматических гранатометов", - сказано в сводке.

По позициям ВСУ возле Широкино противник вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

На донецком направлении позиции украинских военных возле населенного пункта Луганское НВФ обстреливали из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались "режима тишины" и огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе АТО.