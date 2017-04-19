В Харьковской области из-за непогоды полностью обесточено 87 населенных пунктов, 67 – частично

В Харьковской области из-за непогоды по состоянию на 16:00 среды возникли проблемы с электроснабжением в 154 населенных пунктах, повалены более 1,7 тыс. деревьев, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 154 (87 населенных пунктов полностью и 67 частично), повалены в Харькове 1 тыс. 308 деревьев и 4 тыс. 411 крупных ветвей, в районах области - 520 деревьев и 1 тыс. 738 крупных ветвей", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области в среду.

Вместе с тем, по информации спасателей, больших заторов на автодорогах региона не наблюдается, ограничений на движение транспорта нет. Из-за плохой погоды произошло 24 ДТП в городе и 6 в области.

К распиливанию деревьев и расчистке завалов были привлечены 9 единиц техники и 420 сотрудников коммунальных предприятий Харькова, 195 человек личного состава ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Восстановлением электроснабжения в Харькове занимаются 36 человек и 12 единиц техники, в области - 467 человек и 135 единиц техники.

В Харьковской области приостановлены занятия в общеобразовательных школах и дошкольных учебных заведениях, кроме Балаклейского района области и города Харьков.

По состоянию на 16:00, температура воздуха +2, скорость ветра 25 км / ч, средний слой снега составляет - 11-24 см.