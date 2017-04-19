События

17:30 19.04.2017

В Полтаве возобновлен отопительный сезон

Городской голова Полтавы Александр Мамай подписал распоряжение о продлении отопительного периода в городе с 19 апреля 2017 года, сообщает Полтавский городской совет.

Как сообщается в среду на официальном сайте Полтавского горсовета, такое решение было принято в связи с резким ухудшением погодных условий и снижением среднесуточной температуры воздуха на территории города Полтавы в течение трех суток меньше +8С.

Как сообщалось, в Запорожье из-за резкого похолодания возобновят отопительный сезон в лечебных и детских учреждениях.

Также в связи со сложными погодными условиями власти Николаева приняли решение приостановить в общеобразовательных учебных заведениях учебно-воспитательный процесс 20 и 21 апреля.

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