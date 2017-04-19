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17:01 19.04.2017

Обвинительный акт Насирову будет готов до конца мая, прогнозируют в САП

Обвинительный акт отстраненному от должности главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову будет готов до конца мая, полагают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины (САП).

"Досудебное расследование находится на финальной стадии. Сейчас собраны все доказательства. Возможно, в двухмесячный срок оно не будет закончено, и этому есть объективные причины – там проводится ряд определённых экспертиз, но эксперты обещают завершить их в ближайшее время", - сказал прокурор САП Роман Симкив журналистам в среду в Киеве.

Он отметил, что обвинительный акт Р.Насирову можно будет ожидать в течение месяца, "если не будет затягивания при ознакомлении с материалами уголовного производства со стороны защиты".

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли готово обвинение до конца мая, Р.Симкив ответил утвердительно.

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