События

16:56 19.04.2017

Работники завода и бизнесмен пытались похитить с запорожского предприятия комплектующие к самолетам - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией помешали хищению комплектующих военного назначения на авиационном предприятии Запорожья.

Как сообщил в среду пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что махинацию пытался организовать коммерсант из Запорожья, который сотрудничал с промышленными предприятиями города.

"Бизнесмен договорился с двумя работниками предприятия "вынести" с территории завода комплектующие к авиационным двигателям военного назначения. Предварительно он выяснил, что на приобретение деталей есть заказчики из других стран, в том числе и России, и установил с ними контакт", - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали работников завода вблизи предприятия во время попытки передачи организатору похищенных комплектующих к самолетам.

Открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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