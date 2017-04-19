События

16:52 19.04.2017

В Киеве СБУ разоблачила подпольную типографию, печатавшую фальшивые документы для боевиков

Подпольную типографию, на которой печатали фальшивые документы украинского, российского и советского образцов для боевиков, разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины.

"В течение двух последних лет злоумышленники обеспечивали членов террористической организации "ДНР/ЛНР" и представителей российских спецслужб поддельными документами об образовании, удостоверениями на право управления транспортными средствами, свидетельствами на право собственности на авто, паспорта, вид на жительство и тому подобное", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

В информации отмечается, что во время следственных действий сотрудники СБУ, в частности, обнаружили фальшивые дипломы о высшем образовании для членов бандформирования "МГБ ДНР" Валерия Камынина по прозвищу "Док" и Александра Галани – "Майор", а также одного из главарей банды "призрак" Леонида Ковалева по кличке "Борец", находящихся в розыске, как членов террористической организации.

Украинские контрразведчики изъяли большое количество официальных бланков для изготовления аттестатов и дипломов о высшем образовании по разным специальностям украинского, российского и советского образцов, свидетельства о рождении и браке, поддельных паспортов, водительских и служебных удостоверений, печатей и клише.

Также изъята компьютерная техника и техническое оборудование для подделки документов.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

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