События

16:51 19.04.2017

Суд ООН в Гааге отказал во временных мерах в отношении РФ по иску Украины по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Международный суд ООН (Гаага) принял решение об отсутствии оснований для дополнительных мер в отношении Российской Федерации согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, о чем говорилось в иске Украины против России.

"Таким образом, суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер в отношении прав на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не соответствуют требованиям", - сказал в ходе заседания суда в среду в Гааге его председатель Ронни Абрахам.

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