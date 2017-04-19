Суд ООН в Гааге отказал во временных мерах в отношении РФ по иску Украины по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Международный суд ООН (Гаага) принял решение об отсутствии оснований для дополнительных мер в отношении Российской Федерации согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, о чем говорилось в иске Украины против России.

"Таким образом, суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер в отношении прав на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не соответствуют требованиям", - сказал в ходе заседания суда в среду в Гааге его председатель Ронни Абрахам.