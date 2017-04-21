Трансляция пресс-конференции с участием экс-ведущего телешоу "Разрушители мифов" Джейми Хайнемана

В пятницу, 21 апреля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Ведущий "Разрушителей мифов" Джейми Хайнеман выберет самый лучший инженерный проект". Участники: экс-ведущий телешоу "Разрушители мифов" Джейми Хайнеман и сооснователь ОО Ассоциация "Ноосфера" Михаил Рябоконь (ул. Рейтарская, 8/5а). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация tsn@noosphere.com.