События

15:59 19.04.2017

Группа ONUKA выступит в рамках финала Евровидение-2017

Известная украинская группа ONUKA выступит во время финала конкурса Евровидение-2017 в Киеве, сообщает в среду пресс-служба телеканала UA:Перший.

В пресс-службе пояснили, что во время полуфиналов и финала Евровидения продюсеры обычно планируют несколько так называемых интервал-актов. Имена исполнителей, которые выступят в перерывах между номерами конкурсантов, всегда почти до последнего держатся в секрете.

Кроме того, во время финала выступит победительница Евровидения-2016 - украинская певица Джамала с песней "1944", принесшей победу в Стокгольме, и новой композицией.

Группа ONUKA – это оригинальное звучание украинских инструментов в неповторимой электронной аранжировке. В их стиле соединились лаконичность электронной музыки и лирическое звучание традиционных украинских инструментов (сопилки, бандуры, трембиты). Группа создана в 2013 году и почти сразу стала известной не только в Украине, но и за рубежом.

Для Евровидения музыканты подготовят специальный номер.

Евровидение-2017 состоится в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

ВАЖНОЕ

Суд ООН в Гааге отказал во временных мерах в отношении РФ по иску Украины по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу на арест имущества Насирова

Авианосная группа ВМС США идет в направлении Корейского полуострова - Пентагон

Украинская армия занимает 8-е место в Европе по подготовке - Порошенко

В Днепропетровской области из-за снежных заносов и гололеда перекрыли 4 трассы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве СБУ разоблачила подпольную типографию, печатавшую фальшивые документы для боевиков

НОТУ (НТКУ) проиграла очередную апелляцию по иску Euronews о взыскании более EUR10 млн

Назарбаев предложил законодательно запретить казахстанским девушкам "покрывать себя черными одеяниями"

Найдено тело третьего моряка с затонувшего в Керченском проливе сухогруза

Судьба девяти членов затонувшего в Керченском проливе сухогруза остается неизвестной – МЧС

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog814.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА