Группа ONUKA выступит в рамках финала Евровидение-2017

Известная украинская группа ONUKA выступит во время финала конкурса Евровидение-2017 в Киеве, сообщает в среду пресс-служба телеканала UA:Перший.

В пресс-службе пояснили, что во время полуфиналов и финала Евровидения продюсеры обычно планируют несколько так называемых интервал-актов. Имена исполнителей, которые выступят в перерывах между номерами конкурсантов, всегда почти до последнего держатся в секрете.

Кроме того, во время финала выступит победительница Евровидения-2016 - украинская певица Джамала с песней "1944", принесшей победу в Стокгольме, и новой композицией.

Группа ONUKA – это оригинальное звучание украинских инструментов в неповторимой электронной аранжировке. В их стиле соединились лаконичность электронной музыки и лирическое звучание традиционных украинских инструментов (сопилки, бандуры, трембиты). Группа создана в 2013 году и почти сразу стала известной не только в Украине, но и за рубежом.

Для Евровидения музыканты подготовят специальный номер.

Евровидение-2017 состоится в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.