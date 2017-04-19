События

15:31 19.04.2017

Движение по некоторым участкам дорог в Днепропетровской области закрыто

Движение пассажирского и грузового автотранспорта на участках дорог государственного значения в Днепропетровской области с 9:30 среды запрещено.

Как сообщила пресс-служба ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", запрет касается участков дорог: Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье, км. 414 +000 - 450 +000; М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км. 151+000 - 195+000; М-29 Харьков - Красноград - Перещепино - /М-18/ , км. 128+000 - 157+000; М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, км. 147+600 - 228+100.

В Полтавской, Запорожской, Харьковской и Херсонских областях где также выпал снег, движение обеспечено, однако на некоторых трассах еще наблюдается затруднение движения и пробки.

По данным главы ПАО Артема Гриненко сейчас на дорогах пяти областей работают 264 ед. техники. Дорожное покрытие также обрабатывают противогололедными материалами.

"Ситуация осложняется еще и тем, что почти все водители уже сменили зимнюю резину на летнюю. Поэтому я от себя лично обращаюсь к каждому автомобилисту: не отправляйтесь в дорогу, переждите непогоду дома. Если очень нужно – воспользуйтесь железнодорожным транспортом", - сказал руководитель ГАК "Автомобильные дороги Украины".

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