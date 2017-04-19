События

15:25 19.04.2017

В ОЗХО подтвердили использование зарина или его аналога в сирийском Идлибе

Результаты проведенных экспертиз указывают на то, что в сирийском Идлибе был применен зарин, либо его аналог, сообщили в среду европейские СМИ со ссылкой на гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмета Узюмджю.

Так, как сообщили СМИ источники в британской делегации, речь идет о зарине или подобном ему нервнопаралитическом газе.

В среду спецсессия Исполнительного совета ОЗХО возобновляется в Гааге.

Предыдущее заседание состоялось 13 апреля. По его результатам в ОЗХО заявили, что "предварительная оценка экспертов заключается в том, что речь идет о достойных доверия данных" о применении химического оружия.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.

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