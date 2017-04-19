Бывший военный ВСУ Одинцов отказался от своих адвокатов, суд продолжится 25 апреля
Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины прапорщик Максим Одинцов отказался от услуг своих адвокатов на заседании Дарницкого районного суда Киева, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".
В начале судебного заседания адвокат М.Одинцова Юрий Григоренко сообщил, что его подзащитный отказывается от услуг его как защитника. "Было разорвано соглашение. Аналогично и по адвокату Александру Козлову", - сказал Ю.Григоренко.
Сам М.Одинцов, присутствующий на заседании, отметил: "Отказываюсь от защитников. Будет другой адвокат. В скором времени родители подпишут соглашение". Он добавил, что согласен, чтобы временно ему предоставили государственного адвоката.
Суд удовлетворил отказ М.Одинцова от услуг адвоката Ю.Григоренко, а вопрос отказа от услуг второго адвоката, который не присутствовал на слушании в среду, будет решен на следующем судебном заседании, которое состоится 25 апреля в 13.00.
В связи с этим суд объявил перерыв в судебном заседании.
Как сообщалось, в конце декабря 2016 года военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и М.Одинцова, которые изменили присяге и перешли на сторону страны-агрессора. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной Республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказ о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.
20 ноября 2016 года сотрудники СБУ задержали этих дезертиров на административной границе с Крымом возле пункта пропуска "Чонгар" (Херсонская обл.). Суд принял решение об их аресте на 2 месяца с альтернативой внесения залога. Впоследствии возможность залога суд отменил.
Суд отказался объединить в одно производство дела М.Одинцова и задержанного вместе с ним А.Баранова. Дело А.Баранова рассматривает Подольский районный суд Киева.