События

14:59 19.04.2017

В Запорожье из-за похолодания включат отопление в роддомах, больницах и детсадах

В Запорожье из-за резкого похолодания возобновят отопительный сезон в лечебных и детских учреждениях, сообщил городской голова Владимир Буряк.

"С сегодняшнего дня особым распоряжением будет максимально возобновлено отопление в роддомах, больницах, детских садах и интернатах города", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Относительно школ: сегодня сокращенные уроки, а с завтрашнего дня – приостановка обучения до нормализации погодных условий.

В связи с резким ухудшением погоды спасатели ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области перешли на усиленный режим работы.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины, в Запорожской области установлено круглосуточное дежурство 299 спасателей и 85 единиц спецтехники, а в Запорожье на постоянной вахте находится 125 бойцов ГСЧС и 30 единиц спецтехники.

Местные синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение. Улучшение погодных условий в Запорожской области ожидается лишь после 26 апреля.

Спасатели обратились к жителям Запорожской области с призывом быть осторожными на улицах, не ходить вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, не оставлять машины под деревьями и воздерживаться от дальних поездок на автотранспорте.

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