События

14:58 19.04.2017

Замдиректора львовского аэропорта задержан на взятке

Заместитель генерального директора по вопросам эксплуатации госпредприятия "Международный аэропорт Львов" им.Данилы Галицкого Роман Зазуляк задержан при получении взятки, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Облпрокуратура вместе с отделом К СБУ задержала его за вымогательство и получение взятки в 40 тыс. грн за содействие в подписании актов выполненных работ по ремонту помещения аэропорта", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

ВАЖНОЕ

Украинская армия занимает 8-е место в Европе по подготовке - Порошенко

В Днепропетровской области из-за снежных заносов и гололеда перекрыли 4 трассы

В Запорожье из-за непогоды приостановлены занятия в школах, решается вопрос с отоплением в детсадах и больницах

Порошенко о суде в Гааге: Это важный день, ведь Международный суд ООН примет первое решение в деле Украины против России

ОРДЛО во вторник сорвали процедуру верификации списков заложников

ПОСЛЕДНЕЕ

В ОЗХО подтвердили использование зарина или его аналога в сирийском Идлибе

Бывший военный ВСУ Одинцов отказался от своих адвокатов, суд продолжится 25 апреля

В Запорожье из-за похолодания включат отопление в роддомах, больницах и детсадах

Бесплатный летний кинотеатр для пенсионеров откроется в столичном Гидропарке в июле-2017

Капитан порта "Южный" выиграл судебный процесс против Госэкоинспекции

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА