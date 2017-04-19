Замдиректора львовского аэропорта задержан на взятке
Заместитель генерального директора по вопросам эксплуатации госпредприятия "Международный аэропорт Львов" им.Данилы Галицкого Роман Зазуляк задержан при получении взятки, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Облпрокуратура вместе с отделом К СБУ задержала его за вымогательство и получение взятки в 40 тыс. грн за содействие в подписании актов выполненных работ по ремонту помещения аэропорта", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в среду.