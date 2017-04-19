События

14:55 19.04.2017

Бесплатный летний кинотеатр для пенсионеров откроется в столичном Гидропарке в июле-2017

Бесплатный кинотеатр под открытым небом для пенсионеров откроется в столичном Гидропарке в июле 2017 года, сообщил столичный бизнесмен, меценат, основатель благотворительного проекта "Жизнелюб" Гарик Корогодский на пресс-конференции в Киеве в среду.

По его словам, объект носит название "Киносад", это будет многофункциональная площадка, где помимо кинотеатра с проекционным экраном будет расположена зеленая зона для проведения занятий по йоге, танцевальная площадка, лаунж-зона, барная стойка и др.

Планируется, что на объекте для пенсионеров будут регулярно показывать старые и новые фильмы, проводить различные мероприятия, мастер-классы, выступления артистов. Коммерческая деятельность на территории "Киносада" вестись не будет, проект является благотворительным и будет бесплатным.

Как отметил деятель культуры Федор Баландин, у жителей столицы будет возможность добираться в "Киносад" на метро: к нему ведет ранее закрытый выход со станции "Гидропарк", работу которого планируется возобновить.

По словам Г.Корогодского, работы по обустройству объекта уже начаты, стоимость реализации первой очереди проекта составит 5,5 млн грн. Средства будут привлекаться от других благотворительных мероприятий и проектов, а также от продажи книги Г.Корогодского.

Государственные или муниципальные средства не будут задействованы для реализации проекта. Содержанием "Киносада" будет заниматься проект "Жизнелюб", а сам объект останется в коммунальной собственности.

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