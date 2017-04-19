События

14:47 19.04.2017

Капитан порта "Южный" выиграл судебный процесс против Госэкоинспекции

Одесский Окружной административный суд вынес решение, согласно которому действия капитана порта "Южный" (Одесская обл.) Леонида Чайковского по предоставлению разрешения на выход судна Tasik Melati являются правомерными в пределах полномочий и предусмотренные законодательством.

Как сообщила пресс-служба администрации порта, при этом, суд признал действия Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря неправомерными.

Как сообщалось, 30 августа 2016 года госинспекторы якобы зафиксировали сброс вод с прибывшего в порт "Южный" судна. Для того, чтобы это доказать, экологи попытались попасть на борт судна, однако получили отказ от капитана. Развитие ситуация получила 2 сентября, когда капитан порта запретил выход судна Tasik Melati на основе письма от руководства экоинспекции.

Также Государственной экологической инспекции было направлено письмо с просьбой предоставить документы, необходимые для задержки судна в соответствии с Кодексом торгового мореплавания, а именно: "предписание о задержании судна", оформленное соответствующим образом и акт о взятии соответствующих проб и расчет ущерба по данному случаю.

Необходимые документы экологи не представили. В связи с этим, судно получило от службы капитана морского порта "Южный" разрешение на выход из акватории. Это, в свою очередь, вызвало иск в окружной административный суд со стороны Госэкоинспекции.

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