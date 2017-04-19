Четверо военных стали жертвами крушения вертолета в Греции
Военный вертолет разбился близ города Лариса на востоке Греции, четыре человека погибли, сообщают в среду местные власти.
Все погибшие - военнослужащие. Еще один человек пострадал, он доставлен в больницу.
Вертолет UH-1H направлялся из Ларисы в Козани - город, расположенный на севере Греции.
Местные власти приступили к расследованию причин происшествия. По некоторым данным, перед падением вертолет задел электрические провода.
Обломки вертолета были обнаружены спустя несколько часов после исчезновения вертолета с радаров.