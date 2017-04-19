События

14:44 19.04.2017

Четверо военных стали жертвами крушения вертолета в Греции

Военный вертолет разбился близ города Лариса на востоке Греции, четыре человека погибли, сообщают в среду местные власти.

Все погибшие - военнослужащие. Еще один человек пострадал, он доставлен в больницу.

Вертолет UH-1H направлялся из Ларисы в Козани - город, расположенный на севере Греции.

Местные власти приступили к расследованию причин происшествия. По некоторым данным, перед падением вертолет задел электрические провода.

Обломки вертолета были обнаружены спустя несколько часов после исчезновения вертолета с радаров.

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