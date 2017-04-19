В Мукачево могут создать центр горно-пехотной подготовки

Министры обороны Украины и Италии Степан Полторак и Роберта Пинотти обсудили на встрече перспективу расширения сотрудничества и обмена опытом, в том числе возможность создания в Мукачево (Закарпатская обл.) центра горно-пехотной подготовки.

"Украина и Италия заинтересованы в расширении сотрудничества и обмене опытом противостояния гибридным агрессиям. В то же время мы заинтересованы в учреждении новых направлений сотрудничества и углублении военно-политического диалога", - цитирует С.Полторака пресс-служба Минобороны.

Рассматривая вопросы расширения сотрудничества, стороны обсудили возможность создания центра горно-пехотной подготовки в Мукачево и вопросы сотрудничества в сфере военной медицины.

Кроме того, Р.Пинотти приняла приглашение украинского коллеги посетить с официальным визитом Украину.