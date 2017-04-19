События

14:24 19.04.2017

В Днепропетровской области из-за снежных заносов и гололеда перекрыли 4 трассы

В Днепропетровской области из-за усложнившихся погодных условий ограничено движение на четырех автомагистралях: Борисполь-Днепр-Запорожье, Знаменка-Луганск-Изварино, Харьков-Красноград-Перещепино и Харьков-Симферополь.

"Из-за снегопадов, сугробов, сильных порывов ветра Служба автомобильных дорог приняла решение перекрыть четыре автодороги государственного значения. Движение ограничили для пассажирского и грузового транспорта в обоих направлениях. Сейчас на трассах работает техника", - сообщили в департаменте ЖКХ Днепропетровской обладминистрации.

Всего на трассах области работает 43 единицы техники, которые расчищают заносы.

Специалисты призывают жителей области воздержаться от поездок до окончания непогоды, чтобы избежать несчастных случаев на дороге и не мешать работе снегоуборочной техники.

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