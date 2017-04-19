В Запорожье из-за непогоды приостановлены занятия в школах, решается вопрос с отоплением в детсадах и больницах

В Запорожской области из-за непогоды обесточены 26 населенных пунктов, в школах временно прекращают занятия.

"По ситуации на утро 19 апреля на территории Запорожской области из-за сложных погодных условий - дождя, снега и шквального ветра с порывами до 20 м/с полностью обесточены 26 населенных пунктов. Больше всего от непогоды пострадал Запорожский район - здесь обесточены 18 населенных пунктов, а также Вольнянский район - 6 населенных пунктов", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании ПАО "Запорожьеоблэнерго".

По данным пресс-службы, из-за сильного порывистого ветра в Запорожье повреждены несколько 10кВ линий электропередач Запорожских городских электрических сетей. В результате обесточены потребители Днепровского и Шевченковского районов Запорожья.

На данный момент ведется работа по устранению повреждений в энергосетях. Энергоснабжение в регионе восстанавливают аварийные бригады - 110 специалистов и 22 единицы техники ПАО "Запорожьеоблэнерго".

Как сообщается на сайте горсовета Запорожья, в связи с ухудшением погодных условий, снегопадом и похолоданием городской голова Владимир Буряк принял решение о том, что в запорожских школах со среды приостанавливаются занятия: сегодня уроки должны пройти по сокращённой программе, завтра ученики в школу не пойдут. При этом в школах должны быть созданы дежурные группы для детей, которых родители не могут оставить дома.

Городской голова потребовал от концерна "Городские тепловые сети" возобновить там, где это возможно, подачу отопления в детские сады, больницы, роддома, интернаты. "Подачу отопления необходимо возобновить на период похолодания, которое может продлиться не менее недели", - отметил В.Буряк.

По информации горсовета, из-за сильного ветра и снега в Запорожье на придомовых территориях упали порядка 400 деревьев, также есть упавшие деревья на территории парков, скверов, кладбищ и др.

Электротранспорт в городе работает без сбоев.