События

13:47 19.04.2017

В Запорожье из-за непогоды приостановлены занятия в школах, решается вопрос с отоплением в детсадах и больницах

В Запорожской области из-за непогоды обесточены 26 населенных пунктов, в школах временно прекращают занятия.

"По ситуации на утро 19 апреля на территории Запорожской области из-за сложных погодных условий - дождя, снега и шквального ветра с порывами до 20 м/с полностью обесточены 26 населенных пунктов. Больше всего от непогоды пострадал Запорожский район - здесь обесточены 18 населенных пунктов, а также Вольнянский район - 6 населенных пунктов", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании ПАО "Запорожьеоблэнерго".

По данным пресс-службы, из-за сильного порывистого ветра в Запорожье повреждены несколько 10кВ линий электропередач Запорожских городских электрических сетей. В результате обесточены потребители Днепровского и Шевченковского районов Запорожья.

На данный момент ведется работа по устранению повреждений в энергосетях. Энергоснабжение в регионе восстанавливают аварийные бригады - 110 специалистов и 22 единицы техники ПАО "Запорожьеоблэнерго".

Как сообщается на сайте горсовета Запорожья, в связи с ухудшением погодных условий, снегопадом и похолоданием городской голова Владимир Буряк принял решение о том, что в запорожских школах со среды приостанавливаются занятия: сегодня уроки должны пройти по сокращённой программе, завтра ученики в школу не пойдут. При этом в школах должны быть созданы дежурные группы для детей, которых родители не могут оставить дома.

Городской голова потребовал от концерна "Городские тепловые сети" возобновить там, где это возможно, подачу отопления в детские сады, больницы, роддома, интернаты. "Подачу отопления необходимо возобновить на период похолодания, которое может продлиться не менее недели", - отметил В.Буряк.

По информации горсовета, из-за сильного ветра и снега в Запорожье на придомовых территориях упали порядка 400 деревьев, также есть упавшие деревья на территории парков, скверов, кладбищ и др.

Электротранспорт в городе работает без сбоев.

ВАЖНОЕ

Порошенко о суде в Гааге: Это важный день, ведь Международный суд ООН примет первое решение в деле Украины против России

ОРДЛО во вторник сорвали процедуру верификации списков заложников

В МИД подтверждают, что 9 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза были украинцами

Ситуация в городах, охваченных непогодой, под контролем местных властей, помощь из центра пока не нужна - Гройсман

В Одессе задержаны организаторы провокационного марша, заказанного и финансированного из РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин дополнил униформу украинских полицейских

Соратника Медведчука, добившегося в суде отмены лишения его полномочий депутата Харьковского горсовета, силой вывели из сессионного зала

Из-за снегопада в Харьковском аэропорту отменены и задержаны некоторые рейсы

К Земле летит большой блестящий астероид

В Украине оформлено 3,2 млн биометрических загранпаспортов, до 2018г. ожидается еще 2 млн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
стоимость кулеров для воды на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА