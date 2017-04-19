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13:23 19.04.2017

Кабмин дополнил униформу украинских полицейских

Кабинет министров Украины дополнил униформу полицейских новыми погонами для генералов, костюмом и зимним пальто с меховым воротником.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.

Новые генеральские погоны имеют зигзагообразное шитье нитками темно-синего цвета с вышитым изображением малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей дуба серебристого цвета, с одной-тремя восьмиугольными лучистыми звездами серебристого цвета, а по бокам и в верхнем крае погона – кант серебристого цвета.

Зимнее пальто для высшего состава полицейских аналогично таковому для других сотрудников Национальной полиции, за исключением сменного воротника из натурального черного меха.

Также правительство дополнило униформу полицейских шапкой-ушанкой из кожи.

Данные изменения распространяются на высший состав Нацполиции: генералов первого-третьего рангов.

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