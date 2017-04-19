Соратника Медведчука, добившегося в суде отмены лишения его полномочий депутата Харьковского горсовета, силой вывели из сессионного зала

Охранники городского головы Геннадия Кернеса силой вывели из сессионного зала Андрея Лесика, добившегося через суд отмены решения о досрочном прекращении его полномочий депутата Харьковского горсовета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", этому предшествовало несколько словесных перепалок между Г.Кернесом и А.Лесиком, после которых последний занял трибуну и потребовал включить ему микрофон для выступления. В ответ Г.Кернес назвал его клоуном.

"Я просил бы вас, уважаемый клоун по названию Дед Мороз, пойти туда, откуда вы пришли. Я прошу вас не мешать работе Харьковского городского совета", - сказал Г.Кернес, обращаясь к А.Лесику.

Г.Кернес объявил перерыв в сессии на 10 минут, однако, как только А.Лесик освободил трибуну, продолжил ее. Когда А.Лесик стал перекрикивать заместителя городского головы Харькова Татьяну Таукешеву, которая докладывала проект изменений в бюджет, охранники Г.Кернеса подошли к А.Лесику и силой вывели его из зала.

"Он имеет право находиться в сессионном зале именно в кресле депутата только после того, как он станет депутатом. На сегодняшний день есть решение городской избирательной комиссии о том, что Юрий Медведев является депутатом вместо выбывшего Лесика. Решение суда, которое имеет Лесик на руках, не обязывает нас включить его в депутатский корпус", - объяснил депутатам свою позицию Г.Кернес.

Он проигнорировал требования депутатов от "Самопомочи" объяснить, на каком основании и кто именно удалил А.Лесика из зала. Лишь дал понять, что полностью одобряет то, что было сделано.

"Лесик пришел специально сорвать сессию Харьковского городского совета, я считаю, что люди, которые являются в том числе правоохранителями, выполнили свой долг, культурно убрали Лесика", - сказал Г.Кернес.

В коридоре А.Лесик обвинил охранников в том, что они повредили ему ранее поломанную ногу и вызвал полиции. Как сообщили корреспонденту агентства в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города.

Как сообщалось, 17 мая 2016 г. Харьковский горсовет досрочно прекратил полномочия депутата А.Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". "За" проголосовали 63 человека, 1 – "против".

Вечером в тот же день А.Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде.

Харьковский окружной административный суд не принял исковое заявление к рассмотрению, поскольку этот вопрос не был связан с избирательным процессом. После чего А.Лесик подал иск в Дзержинский райсуд Харькова с требованием отменить решение Харьковского городского совета о досрочном лишении его депутатских полномочий.

26 декабря 2016г. Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме. 30 марта 2017г. Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу А.Лесика на решение суда первой инстанциии отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва от партии "Видродження". Является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Г.Кернес резко раскритиковал эту позицию.

9 мая 2016г. во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась потасовка из-за георгиевской ленточки у него на одежде.