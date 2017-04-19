ОРДЛО во вторник сорвали процедуру верификации списков заложников

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей во вторник отказались от начала процедуры верификации списков заложников, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Процедура верификации так и не началась, в последнюю минуту ОРДО под надуманными предлогами отказались от этого и захотели снова вернуться к обсуждению уже сто раз оговоренного, сто раз пережеванного, на очередной встрече в Минске", - написала И.Геращенко на своей странице в Facebook в среду.

Она сообщила, что во вторник, 18 апреля, представители ОБСЕ, СБУ и офиса омбудсмена Валерии Лутковской прибыли в Мариуполь Донецкой области, чтобы, согласно достигнутым в Минске договоренностям, начать опрос сотен человек, находящихся в пенитенциарных учреждениях. "Которых возможно, согласно украинскому законодательству, (нужно будет – ИФ) освободить от дальнейшего отбывания наказания только ради освобождения наших заложников в ОРДЛО", - добавила И.Геращенко.

Она также отметила, что тактика представителей ОРДЛО – заблокировать процесс освобождения заложников, а также исключить из гуманитарного диалога международные гуманитарные организации. "Сначала ОРДЛО категорически отказались от участия в процессе освобождения МККК, затем, после двухмесячных переговоров и уже достигнутых договоренностей заблокировали ООН. Теперь их не устраивает ОБСЕ, хотя миссия этой организации напрямую привлечена к минскому процессу, а ее представители являются координаторами ТКГ и всех групп", - написала И.Геращенко.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ считает, что позиция представителей ОРДЛО заключается в том, чтобы выйти на двусторонний диалог с официальным Киевом без участия РФ.

И.Геращенко провела аналогию срыва верификации со срывом открытия КПВВ "Золотое" и отметила, что это также повторяет невыполнение обещаний, сделанных в прошлом году об освобождении заложников до Пасхи или подростков на Новый год – все они до сих пор в тюрьме, колонии, СИЗО, отметила она.

По мнению первого вице-спикера украинского парламента, оценку таким действиям должны давать в "нормандском формате", лидеры которого - президенты Украины и Франции, канцлер Германии - высказались за привлечение к помощи Донбассу, поиску пропавших и освобождению заложников международных гуманитарных миссий. "Что касается ОБСЕ - это вообще нонсенс, потому что эта организация напрямую привлечена к минскому процессу", - добавила она.

И.Геращенко также отметила, что представители ОРДЛО "и их российские кураторы ищут все новые поводы сорвать освобождение заложников", поскольку им выгодно тему заложников использовать, в том числе, для внутренней дестабилизации на подконтрольной им территории.

Как сообщалось, ранее И.Геращенко сообщила, что количество заложников, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями на востоке Украины, возросло до 126-ти за счет гражданских лиц. Тех, кого ОРДЛО требует передать для освобождения - более 600 лиц, из них 30 не имеют никакого отношения к АТО, 60 проходят по сверхтяжелым преступлениям и не подлежат амнистии, а среди 500 оставшихся несколько сотен не хотят перемещаться на оккупированные территории.

12 апреля в Минске были достигнуты договоренности о том, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская примет участие в работе над верификацией списков заложников.