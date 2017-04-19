Из-за снегопада в Харьковском аэропорту отменены и задержаны некоторые рейсы

В связи со сложными метеоусловиями в Международном аэропорту "Харьков" (МАХ) отменены или задержаны ряд рейсов, сообщили в пресс-службе МАХ.

"Рейсы на Кутаиси (МАУ, UIA), Киев (Борисполь) (MAУ, UIA) и Стамбул (аэропорт им. Ататюрка) (Turkish Airlines) – отменены. Ожидает вылета рейс на Минск (БелАвиа). По состоянию 10.25 среды остальные рейсы выполняются по расписанию", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАХ.