События

12:55 19.04.2017

В Украине оформлено 3,2 млн биометрических загранпаспортов, до 2018г. ожидается еще 2 млн

Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил, что по состоянию на 19 апреля было оформлено более 3,2 млн биометрических загранпаспортов, а до конца 2017 года ожидается оформление еще 2 млн.

"Всего количество оформленных биометрических паспортов - 3 млн 240 тыс. 705", - сказал М.Соколюк на заседании Кабинета министров Украины в среду.

Сама служба оформила более 3 млн таких документов, а посольства Украины за границей - около 140 тыс. паспортов.

Миграционная служба рассчитывает, что до конца года будет оформлено еще около 2 млн биометрических загранпаспортов.

В 2017 году запланирована закупка еще 230 рабочих станций для выдачи паспортов, но необходимо как минимум 470.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил вице-премьеру - министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Зубко обеспечить координацию взаимодействия Миграционной службы и местных властей по передаче услуг по оформлению загранпаспортов на местный уровень.

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