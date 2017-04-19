События

12:16 19.04.2017

СБУ не располагает данными о возможных провокациях на Евровидении-2017 в Киеве

В Службе безопасности Украины пока нет оперативной информации о якобы возможных провокациях во время Евровидения-2017, которое пройдет в мае в Киеве.

"СБУ при взаимодействии со всеми правоохранительными органами делает все необходимое для того, чтобы Евровидение прошло спокойно и все его участники и зрители смогли в полной мере насладиться этим действом", - сказал начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук на брифинге в среду в Киеве.

При этом он подчеркнул: "Конкретной информации о подготовке каких-то конкретных провокаций во время этого мероприятия, насколько мне известно, пока что нет".

Он заверил, что при получении подобного рода информации реакция правоохранителей будет мгновенной.

Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

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