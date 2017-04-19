Командующий ВМС Воронченко обсудит в Турции вопросы региональной безопасности

Командующий Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко начал в среду рабочий визит в Турцию, где намерен обсудить вопросы региональной безопасности и военного сотрудничества.

"Командующий проведет ряд встреч с командованием ВМС Турецкой Республики, в ходе которых будут обсуждаться вопросы региональной безопасности в Черном море, а также основные направления двустороннего сотрудничества", - сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

Как ожидается, руководитель И.Воронченко посетит одну из военно-морских баз, учебный центр ВМС Турции и судоверфь.