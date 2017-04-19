События

11:46 19.04.2017

В Одессе задержаны организаторы провокационного марша, заказанного и финансированного из РФ

В Одессе задержаны организаторы марша, заказанного из РФ, и не допущены провокации по дискредитации Украины на почве межэтнического противостояния.

Как рассказал начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук на брифинге в среду в Киеве, в Одессе СБУ не допустила провокаций на митинге, заказанном и финансированном из РФ. На этом марше, организованном якобы в поддержку этнических болгар, планировалось противостояние с якобы участием ультраправых сил. При этом присутствие ни одного этнического болгарина на марше не было установлено.

"Организаторы планировали провокации. Якобы ультраправые должны были напасть на участников мирной демонстрации", - сказал А.Ткачук.

По его словам, у СБУ есть информация о том, что подобного рода акции планируются на юге и востоке Украины в начале мая.

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