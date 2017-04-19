В "ДНР/ЛНР" бензин отпускают по талонам, шахтеров отправляют в неоплачиваемые отпуска - ГУР

В "ДНР/ЛНР" продолжается разрушение экономики региона, констатирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В городах временно оккупированных территорий Донецкой (Донецк) и Луганской (Луганск, Алчевск, Сорокино, Довжанский) областей отмечается рост дефицита горюче-смазочных материалов. В частности, бензин марки "А-95" отпускается исключительно по талонам, а в отдельных случаях не более 10 литров на транспортное средство. Местное население пытается решить указанную проблему через личные знакомства с представителями "силовых структур", закупая горючее из их запасов", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в среду.

Продолжается процесс остановки производственной деятельности угледобывающих предприятий, работники которых отправляются в вынужденные неоплачиваемые отпуска. С 17 апреля начался перевод шахт ГП "Макеевуголь" в режим водоотлива. Приостановлена также работа шахт им.Засядько и им.Скочинского из-за загруженности складов при отсутствии схем сбыта продукции.

В ГУР также отмечают, что с учетом невыплаты заработной платы (за март - только на 50%) шахтеры направили в адрес "министерства угольной промышленности ДНР" коллективное обращение с требованием решить эту проблему и довести сумму выплат до размера украинских.