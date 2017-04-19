Пока спасен лишь один моряк с затонувшего в Черном море сухогруза - МЧС

Один из 12 членов экипажа с затонувшего сухогруза "Герои Арсенала" (флаг Панамы) спасен, еще четверо человек в спасательных жилетах, замеченных ранее утром, скрылись под волнами в шторм, сообщил "Интерфаксу" представитель крымского управления МЧС.

"Пока такая информация: одного подняли на борт, на воде были замечены еще четверо, но из-за высоких волн и порывов ветра они скрылись из виду. В данный момент прочесывают территорию еще раз, чтобы найти тех людей, которые были ранее замечены. Об остальных членах экипажа пока информации нет, поиск продолжается", - сказал собеседник агентства.

Мониторинг с воздуха ведут два вертолета: прилетевший из Ростова Ми-8 МЧС и Ка-32 - Минобороны, прибывший из Геленджика.

В море работают шесть судов.

Берег на востоке Крыма прочесывают три десятка спасателей.

"Порядка 30 человек - группировка МЧС Крыма - осуществляет мониторинг, чтобы оказать оперативную помощь пострадавшим, которых, возможно, выкинет на берег", - сказал сотрудник пресс-службы крымского управления.

На место крушения судна направлены 6 водолазов, две единицы техники и подводный аппарат "Фалькон", говорится на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ЧП с сухогрузом "Герои Арсенала", шедшим под панамским флагом из ростовского Азова в Турцию с грузом зерна, произошло в среду рано утром в Черном море в условиях сильного шторма в 14 км от линии строящегося Крымского моста. На борту судна находились 9 украинцев, двое россиян (в том числе - капитан) и один гражданин Грузии.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Южное следственное управление на транспорте СК РФ ранее заявило о трех спасенных моряках.