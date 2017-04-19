Киев запустит дополнительно более 450 единиц пасстранспорта в поминальные дни

Организация работы городского пассажирского транспорта Киева, в связи с проведением поминальных дней, будет изменена, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на руководителя аппарата администрации Владимира Бондаренко.

"Понимая огромный спрос на городской транспорт в поминальные дни, с 23 до 26 апреля, решено дополнительно запустить более 450 единиц пассажирского транспорта для обеспечения комфортного передвижения столичных жителей", - отметил он.

При этом, в частности, 128 единиц автобусов дополнительно запустят 23 апреля на маршруте № 258 (Южное кладбище) и 25 – на маршруте №740 (Северное кладбище), 55 дополнительных единиц автобусов город запустит тот же день до Лесного кладбища. Всего на маршрутах в эти дни будет задействовано 2863 единицы подвижного состава пассажирского транспорта на 262 маршрутах. Кроме этого, пять дополнительных городских маршрутов, в частности 23 апреля до Южного и 9 мая до Военного кладбища, будет специально запущен городом.

Для корректировки работы транспорта в местах массового скопления пассажиров будут дежурить ответственные лица.

Руководитель аппарата КГГА также сообщил, что 23 апреля будет запрещена парковка автотранспорта на ул.Электриков, заезд транспортных средств на ул. Крайнюю и проезд транспортных средств на ул.Маршала Жукова (на участке от ул.Киото до ул.Николая Матеюка), кроме автобусов большой вместимости, спецтранспорта и транспортных средств должностных лиц, обеспечивают оперативный контроль за состоянием перевозок пассажиров.

Кроме этого, во избежание аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойного движения наземного пассажирского транспорта, администрациям рынков рекомендовано остановить на 23 апреля работу рынков "Троещина", "Фермер", рынков возле станции метрополитена "Петровка", а 25 апреля – работу рынков "Демеевский" и "Изюмский".

Для обеспечения безопасности движения общественного транспорта вблизи городских кладбищ, в том числе Южного и Северного, и сохранение общественного порядка также будут усилены меры безопасности.

На протяжении поминальных дней на городских кладбищах будут дежурить врачебно-сестринские бригады, бригады экстренной (скорой) медицинской помощи, работать медицинские пункты, которые будут оказывать медицинскую помощь независимо от места регистрации граждан.