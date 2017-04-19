В Днепре и Харьковской области введены ограничения на движение транспорта в связи с непогодой

В связи с ухудшением погодных условий на территории г.Днепр вводится временное ограничение на движение грузовых транспортных средств, сообщает управление безопасности дорожного (УБД) движения департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

"С целью обеспечения надлежащей работы снегоуборочной техники с 7:00 утра временно ограничен въезд грузовых автомобилей в город Днепр", - говорится в сообщении, обнародованном в среду.

Кроме того, в Харьковской области будут действовать ограничения движения на спусках. "На территории Харьковской области периодически придерживается движение транспортных средств на участках спусков, подъемов для преодоления последствий стихии", - сообщили в УБД Нацполиции.

В сообщении отмечается, что временное ограничение на въезд грузового транспорта будет действовать на время выполнения работ по ликвидации последствий ненастья.

Кроме того, в связи с погодными условиями Национальная полиция советует по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и пользоваться услугами общественного транспорта. "На территории Херсонской, Полтавской, Запорожской областей дорожное покрытие местами заснежено", - отмечается в сообщении.