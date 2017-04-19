Зданию Театра на Подоле предстоит пройти две экспертизы - КГГА

Рабочая группа, занимающаяся урегулированием ситуации вокруг фасада здания Театра на Подоле, расположенного на Андреевском спуске Киева, определила, что здание театра должно пройти две экспертизы, сообщил руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко.

"Мы остановились на двух экспертизах - это градостроительный анализ, то есть что возможно было бы построить на указанном земельном участке, и экспертиза проектных решений, то есть фактически это комплексная экспертиза, о которой мы говорили ранее. Пока сложно сказать о стоимости таких экспертиз, но хочу отметить, что две организации согласились провести их бесплатно - это Национальный союз архитекторов Украины и "Институт Генерального плана города Киева", - цитирует В.Бондаренко пресс-служба КГГА в среду.

На заседании рабочей группы обсуждались также предложения относительно источников финансирования и целесообразности или необходимости остановки строительных работ на объекте. По словам руководителя аппарата КГГА, цель группы - найти взвешенное и ответственное решение проблемы со зданием театра и выработать процедуру предотвращения подобных конфликтов в будущем.

Как сообщалось, 29 ноября 2016 года в Киеве на Андреевском спуске открыли фасад нового здания Киевского академического драматического театра на Подоле, реконструкция которого вызвала неоднозначную реакцию громады.

После этого главный архитектор Киева – директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА Александр Свистунов заявил, что вид фасада Театра на Подоле может быть откорректирован с учетом мнения экспертов и общественности до его открытия весной 2017 года.

В.Бондаренко сообщил, что киевские власти до апреля 2017 года намерены провести независимую техническую экспертизу относительно возможных нарушений законодательства при реконструкции здания.

В марте при департаменте градостроительства и архитектуры КГГА была создана рабочая группа (в составе 19 человек) по урегулированию ситуации вокруг нового фасада здания Театра на Подоле.