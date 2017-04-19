В Днепре до конца недели будут закрыты школы в связи с непогодой - мэр

Мэр г.Днепр Борис Филатов распорядится остановить учебный процесс в школах города до конца текущей недели в связи с ухудшением погодных условий.

"Дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы. Сейчас пойдет телефонограмма. Стихийное бедствие", - написал Б.Филатов на своей странице в соцсети Facebook в среду утром.

Он отметил, что причиной стихийного бедствия стали снегопады. "Мэр виноват во всем. В том, что жуткий снег в апреле. Что Гидрометцентр дал неправильный прогноз. Что почти со всей коммунальной техники уже сняты ковши и отвалы. Что МЧС не берет трубки. Что дальнобойные фуры прут через город… Извините", - написал Б.Филатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", ночной буран в Днепре повалил десятки деревьев, в том числе на автомобили. Есть порывы линий электропередач.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Дороги в спальных районах города завалены снегом. Отломанные ветви и поваленные деревья перегораживают дороги; затруднено движение транспорта. Люди с трудом добираются до работы.

Как сообщалось, аналогичные меры предприняты в Харьковской области: из-за снегопада и резкого снижения температуры в 18 районах и городах местные органы управления образования приняли решение о введении дополнительных каникул – до начала следующей недели. Дополнительные каникулы не вводятся в школах, оснащенных котельными на альтернативном топливе, также не будут закрываться детские сады, которые в основном оборудованы котлами на альтернативном топливе.

В Харькове решение о прекращении учебного процесса пока не принималось.