НВФ обстреливают позиции ВСУ по всей линии разграничения, нарушая договоренности о режиме тишины

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) констатирует, что незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы позиций украинских военных вдоль всей линии разграничения, нарушая договоренности о режиме тишины.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО, пренебрегая всеми Минскими договоренностями, дальше осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины вдоль всей линии разграничения. (…) Обо всех случаях нарушений Минских договоренностей со стороны НВФ ОРДЛО украинская сторона СЦКК сообщает руководство государства и Вооруженных сил Украины, представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также российскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбуке.

В СЦКК напомнили, что на протяжении 18 апреля зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ, в том числе с применением запрещенного вооружения - минометов калибра 120 мм, 18 мин калибра 82 мм и стрелкового вооружения. "По инициативе украинской стороны СЦКК режим "Тишина" вводился 64 раза, благодаря чему жертв среди мирного населения удалось избежать", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, украинская сторона СЦКК в течение суток зафиксировала два нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ ОРЛО с применением стрелкового оружия на участке разведения сил и средств №1 "Станица Луганская". Всего с начала апреля боевики уже 8 раз нарушали режим тишины на этом участке.

"Руководство Украины еще раз заявляет о готовности к выполнению всех взятых на себя обязательств по Минским договоренностям в условиях безусловного их соблюдения с другой стороны", - подытожила украинская сторона СЦКК.