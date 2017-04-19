Энергоблок №6 Запорожской АЭС включен в сеть

Энергоблок №6 Запорожской атомной электростанции подключен к сети после устранения замечаний на подстанции "Днепровская".

Как сообщает пресс-служба АЭС, во вторник в 23:08 энергоблок был подключен к сети.

Радиационный фон на промплощадке АЭС составляет 11 микрорентген в час, в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения атомной станции

Как сообщалось, 18 апреля в 19:52 энергоблок №6 Запорожской АЭС действием автоматики был отключен от сети.