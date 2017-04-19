События

07:20 19.04.2017

На Черниговщине осужден чиновник, который присвоил средства, выделенные на ремонт школы

Варвинский районный суд Черниговской области вынес обвинительный приговор руководителю отдела райгосадминистрации, который присвоил 400 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию школы.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, ремонт в местном учебном заведении проводился киевской коммерческой организацией, которая выиграла тендер и получила более 2 млн грн из государственного бюджета. Руководитель отдела РГА и начальник государственного строительного предприятия договорились с подрядчиком о завышении объемов и стоимости работ. В результате смета ремонта искусственно выросла почти на 400 тыс. грн.

Суд признал руководителя одного из отделов местной РГА виновным по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Других двух фигурантов уголовного производства привлечено к ответственности по статьям 366 и 358 УК. Один из них приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком, другому назначен штраф.

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