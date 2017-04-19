События

07:19 19.04.2017

Джордж Буш-старший госпитализирован - СМИ

41-й президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший был госпитализирован в пятницу с кашлем, у него обнаружена легкая форма пневмонии, сообщил его пресс-секретарь Джим Макграт.

"Бывший президент США Джордж Герберт Уокер Буш поступил в госпиталь Хьюстона в пятницу на обследование в связи с непрекращающимся кашлем, который не позволял ему нормально отдыхать. Впоследствии у него была выявлена легкая форма пневмонии, лечение которой дало положительный результат", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Там отмечается, что бывший лидер США "находится в очень хорошем состоянии и останется под дальнейшем наблюдением, пока полностью не восстановит свои силы".

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