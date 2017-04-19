Двое украинских военных получили ранения за минувшие сутки в зоне АТО

Боевики за минувшие сутки 35 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в среду утром.

"За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на приморском направлении. Здесь, огнем минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты вблизи Красногоровки. По позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и вооружения БМП. Морпехов под Водяным противник обстрелял из зенитной установки ЗУ-23-2. По опорным пунктам вблизи Старогнатовки, Талаковки и Широкино противник применял гранатометы, а вблизи Чермалыка и Павлополя - пулеметы крупных калибров. Под Новотроицким и Николаевкой активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении позиции в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка и Зайцево враг обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитникам Песков и Опытного - вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении из автоматических гранатометов, минометов калибра 120-мм и 82-мм враг бил по опорным пунктам вблизи Катериновки. По позициям вблизи Крымского бил из минометов калибра 82-мм, а по защитникам Станицы Луганской и Сизого вел огонь из стрелкового оружия.